Тајни њемачки документ открива како заузети демократску земљу (ФОТО)

Ради се о упутствима која су написали виши официри Вермахта за војнике који су окупирали Норвешку.

- Наредбе су заправо кратак и практичан приручник о томе како да се покоре демократска земља и њено становништво - пише Шаи Бен Ари.

Генерал Николаус вон Фалкенхорст, командант њемачких снага у Норвешкој, наводи да је потребна репресија над локалним становништвом у случају пријетње војницима или војној имовини.

- Војна сила мора бити мобилисана у свој својој озбиљности. Када се предузму мјере, оне морају бити немилосрдне - наводи он у документу.

​У наставку наредбе наводе се примјери могућих злочина локалног становништва и могуће реакције њемачких војника.

Конкретно, ако је војник увређен или претучен зато што је Нијемац, кривац би требало да буде ухваћен и кажњен. Иста мјера се примјењивала и на клевете и на омаловажавајуће изјаве о Њемачкој, посебно о Адолфу Хитлеру.

Бен Ари додаје да се једна од најзанимљивијих одредби односи на третман локалне норвешке штампе, која треба да објављује само информације чији је циљ јачање или барем неометање политике њемачког Рајха.

Њемачка окупација Норвешке током Другог свјетског рата почела је након инвазије на скандинавске земље 9. априла 1940, а завршила се 8. маја 1945. године капитулацијом Трећег рајха.

What happened to a person in wartime Norway who hit a German national? What was the local press allowed to print? Documents retrieved by British commandos recently found in Israel's National Library shed light on life under the Nazishttps://t.co/ncCj9glQQh