Туча навијача Партизана, четири мушкарца повријеђена

Двадесетједногодишњи младић задобио је тешке повреде главе и у току је оперативно збрињавање повреда.

Тридесетчетворогодишњак има тешке повреде кичме и примљен је на Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију, док је због тешких повреда тридесетогодишњак примљен на Клинику за неурохирургију.

Лакше повреде задобио је двадесетдвогодишњак, коме у Ургентном центру збрињавају ране.

Београдски медији наводе да је ријеч о сукобу навијача Партизана, те да су десетине људи повријеђене, а причињена је и већа материјална штета на кладионици испред које се око 14.00 часова догодио сукоб, као и на возилу београдских таблица.

Из полиције су рекли да је ријеч о тучи и да је у току утврђивање околности и идентификација лица која су учествовала у обрачуну.

Утакмица Партизана и Војводине, која се игра данас, сматра се високоризичним скупом.

(VIDEO)(FOTO) HAOS U KAĆU: Žestoka tuča navijača Partizana, demolirana kladionica, zatvoren Zrenjaninski put Više na nsuzivo.rs #nsuzivo #novisad

