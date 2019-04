Ваздушни напад на Сану, најмање 11 мртвих (ВИДЕО)

Локални медији наводе да је напад извршен на насеље Саван у источном дијелу Сане и да је од експлозија оштећена гвођжара и оближња школа.

Очевици су изјавили су да су се чуле најмање двије експлозије и да је мета напада била гвожђара, док званичници сматрају да је напад био усмјерен на школу.

Саудијска телевизијска станица Ал Хадат јавила је да је коалиција предвођена Саудијском Арабијом извршила неколико војних удара на Сану, укључујући и насеље Саван.

Video:

Students were terrified after the first airstrike hit next to their school. Then the second air strike killed 5 and injured another 35 students.#Sanaa. #Yemen. pic.twitter.com/hJBynXddkN