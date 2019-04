Триполи: Хафтарова војска погодила два авиона на аеродрому (ФОТО/ВИДЕО)

Битка за Триполи протиче по раније утврђеном плану, рекао је званични представник Либијске националне армије Ахмед ел Мисмари на конференцији у Бенгазију.

По његовим ријечима, ЛНА се у овом тренутку "приближава првом стамбеном кварту либијске престонице".

Он је додао да се међународни аеродром у Триполију налази такође под њиховом контролом, без обзира на супротне изјаве представника Владе националног јединства.

Министар иностраних послова привремене либијске владе која подржава Хафтара, Абдел Хади Хвеиш, рекао је Спутњику да ће Либијска национална армије узети Триполи у најкраће временском року.

- Операција ће бити брзо завршена, јер је либијски народ донио такву одлуку, док је војска само испуњава. Либијци су уморни од кршења њихових слобода, затвора, убистава, отмица, насиља и злочина - рекао је Хвеиш.

По његовим ријечима, циљ војне операције у Триполију - ослобађање либијске престонице од терористичких група и наоружаних формација.

#Libya- video purportedly showing the attack on #Mitiga Airport, #Tripoli, showing an aircraft (looks like it could be an SU-22 but very poor quality video...) firing two rockets at the airport pic.twitter.com/60wtf5pUg8