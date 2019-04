Лига шампиона: Ливерпул сигуран, Тотенхем бољи од ситија (ФОТО)

У репризи прошлогодишњих мечева, Ливерпул је поново однио побједу, а све је на "Енфил Роузу" било готово за непуних пола часа игре.

Већ у петом минуту Клопови изабраници дошли су до предности. Мане је прошао по левој страни, одиграо у казнени до Фирмиња који је уочио Набија Кеиту на ивици шеснаестерца, њему у шут "улази" Милитао, али је он само успио да превари свог голмана Касиљаса који није могао да спречи пут лопти у мрежу.

У 26. минуту још једна сјајна акција Ливерпула, Хендерсон је послао идеалну лопту за Александар-Арнолда који се сјајно убацио по десној страни, он је одмах одиграо паралелу кроз казнени на другу стативу до Роберта Фирмиња којем није било тешко да затресе мрежу гостију.

Ипак, португласки шампион стабилизовао се, и до краја сусрета одиграо прилично равноправно, лак у финишу меча имао је прилику да дође и до гола, али ВАР је овај пут био на страни Ливерпула, јер је процјена била да прекрашј није имао интезитет за најстрожу казну.

Енглески двобој отишао је на страну Тотенхема минимлним резултатом, а могло је бити и другачије.

У 12. минуту ВАР технологија је на дјелу. Послије Стерлинговог покушаја Дени Роуз је лопту закачио руком, ненамјерно. Лопта је отишла у корнер, али је судија после гледања снимка ипак промјенио одлуку. Један од најгоре изведених пенала у каријери Серхија Агуера. Ударац је био спор и недовољно прецизан, али похвале иду и Лорису на одбрани. Остало је 0:0!

3 - Hugo Lloris has saved all three of the penalties that he has faced with Spurs in all competitions in 2019, stopping efforts against Leicester City, Arsenal and Manchester City tonight. Imposing. #TOTMCI pic.twitter.com/Z15lJ1miq5