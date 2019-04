Јокићева најлошија утакмица у каријери – шест фаулова за 16 минута (ВИДЕО)

Разлог томе није била одлука тренера, већ Јокићеве личне грешке због којих је прерано завршио утакмицу.

Брзо је зарадио четири фаула и морао да већи дио утакмице пресједи на клупи, да би почетком четврте ушао у игру и експресно направио још два, што је значило да се неће враћати на паркет.

И док је био у игри није превише помогао, промашио је пет од шест шутева из игре и оба слободна бацања која је имао, па је на крају његова статистика изгледала овако – два поена, пет скокова, двије асистенције и по једна украдена лопта и блокада.

Екипа Мајка Мелоуна доживела је други узастопни пораз и угрозила другу позицију на Западу, али је имала среће јер је главни конкурент Хјустон у посљедњим секундама изгубио од Оклахоме, захваљујући поенима Пола Џорџа.

Сада обје екипе имају учинак 53-28 и, да би овјерили другу позицију на крају регуларног дијела сезоне, нагетсима је потребан тријумф у последњем колу против Минесоте.

Тимбервулвси су прије годину дана, такође у посљедњем мечу, срушили наде Денвера да ће се наћи у плеј-офу, а сада је поново судбина дијелом у њиховим рукама. У случају да побједе, тим из Колорада губи предност домаћег терена у доигравању.

Међутим, ако Јокићев тим слави, а Портланд побједи Сакраменто, Нагетси сигурно у прва два кола плеј-офа не могу да се састану са актуелним шампионом Голден стејтом, као ни Хјустоном.

Погледајте видео.

So apparently according to the @NBAOfficial refs, when a player just loses his balance and trips and falls into Nikola Jokic, that's a foul on Jokic. pic.twitter.com/CSVUlu9WWF