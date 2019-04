Научници објавили прву слику црне рупе (ФОТО/ВИДЕО)

Пречник црне рупе је 40 милијарди километара, што је три милиона пута више од Земље, а научници су је описали као "чудовиште".

Црна рупа је удаљена 500 милиона билиона километара од наше планете, а снимила ју је мрежа од осам телескопа из читавог свијета, пренио је Би-Би-Си.

Детаљи су објављени данас у Журналу астрофизике.

Професор Хеино Фалке са холандског Универзитета Радбауд, који је предложио експеримент, изјавио је да је ова црна рупа пронађена у галаксији М87.

- Оно што видимо веће је од читавог нашег Сунчевог система - рекао је професор Фалке.

Он је додао да црна рупа има масу већу 6,5 милијарди пута од масе Сунца и да је једна од најтежих црних рупа за које научници мисле да уопште постоје.

- То је апсолутно чудовиште, шампион тешке категорије међу црним рупама у универзуму - рекао је Фалке.

