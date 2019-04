Прва Сноуденова реакција на хапшење Асанжа

- Слике еквадорског амбасадора, који је позвао британску тајну полицију да извуче Асанжа, хтио он то или не, које су заслужиле награду за новинарство, ући ће у историјске књиге. Асанжови критичари можда ликују, али ово је мрачни тренутак у историји слободе медија - написао је Сноуден на свом Твитер профилу.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP