Мицкоски и Заев размјењују поруке насловима пјесама

Лидер највеће македонске опозиционе партије ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски поручио преко Фејсбука премијеру Сјеверне Македоније да научи пјесму "Wind of change".

Ту поруку је Мицкоски објавио као одговор Зорану Заеву који је синоћ на митингу предсједничког кандидата владајуће колалиције отпевао наслов пјесме "Stranger in the night" и поручио да су лидер ВМРО ДПМНЕ и кандаткиња те странке предсједника Гордана Сиљановска "као странци у ноћи - изгубљени до краја".

Мицкоски је у одговору на свом фејсбук профилу, позивајући се на податке из Индекса глобалног развоја Свјетске банке, окривио владу Зорана Заева да је одговорна за економско назадовање земље.

- Зато умјесто да премијер на митинзима пјевуши Stranger in the night, вријеме је да научи Wind of change. Због овога и свега другог лошег што је приредио Македонији, ову пјесму ће му народ отпјевати 21. априла и 5. маја ове године - написао је Мицкоски.

У Сјеверној Македонији се 21, априла и 5. маја удржавају шести по реду избиори за предсједника државе.