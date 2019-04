Ухапшен предсједник Судана Омар ел Башир (ВИДЕО)

15.45 Египат подржава смјену Судана Омара ел Башира, саопштено је из египатског Министарства спољних послова. Из Министарства су истакли да подржавају "избор и вољу народа Судана".

У саопштењу се позива међународна заједница да помогне Судану у спровођењу мирне транзиције, јавио је АП.

Односи Каира и Картума били су затегнути за вријеме владавине Башира, након што је Судан подржао изградњу велике бране на ријеци Нил, која је угрозила снабдијевање Египта водом.

14.30 Предсједник Судана Омар ел Башир је збачен са власти и ухапшен, након скоро 30 година на власти, рекао је министар одбране Авад Ибн Оуф. Он је за државну телевизију рекао да је војска донијела одлуку да надгледа двогодишњи прелазни период, након којег ће услиједити избори.

Оуф је рекао да је проглашено тромјесечно ванредно стање, преноси Би-Би-Си.

Он је додао да је суспендован Устав Судана и да су до даљег затворени гранични прелази и ваздушни простор.

Према његовим ријечима, "режим" је збачен, а Башир је пребачен на сигурну локацију.

Протести против Башира, који је на власти од 1989. године, трају већ неколико мјесеци.

#Sudan: #Khartoum state are taking to the streets pic.twitter.com/OLWKvbymdr