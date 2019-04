Ђоковић промијенио спаринг-партнера у Монте Карлу (ВИДЕО)

Ђоковић је послије бугарског играча Григора Димитрова, за спаринг-партнера изабрао Доминика Тима.

Снимак размјене удараца двојице активних играча је на друштвеним мрежама објавио бивши тенисер - Николас Масу, садашњи тренер 25-годишњег Аустријанца.

Domi is practicing with Nole in Monte Carlo

(Video: massunico‘s Instastory) #Thiem #Djokovic #RolexMCMasters pic.twitter.com/AmXPsfupDi