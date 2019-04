Лондон: Непознати нападач намјерно ударио у возило украјинског амбасадора (ФОТО/ВИДЕО)

Полиција је данас отворила ватру и испалила више хитаца упозорења на аутомобил који се залетио у службено возило украјинског амбасадора које је било паркирано испред амбасаде.

"Јуроњуз" јавља да је нападач, мушкарац стар око 40 година, ухапшен и да је превентивно пребачен у болницу.

Амбасада Украјине саопштила је да је непозната особа два пута аутомобилом ударила у возило украјинског амбасадора и да је истрага у току.

An unknown man deliberately rammed the official car of the Ukrainian Ambassador to #UK near the Ukrainian embassy in central London. No one has been injured. https://t.co/U5YBX2iTEL #Ukraine pic.twitter.com/t2jpz2vpUX