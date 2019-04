Пуцњава у Мелбурну: Једна особа погинула, више рањених (ФОТО/ВИДЕО)

Инцидент се догодио рано јутрос у Прахрану, југоисточном предграђу Мелбурна, саопштила је полиција.Полиција је саопштила да је мушкарац стар 37 година подлегао повредама у болници.

Локални медији јавили су да је погинуо припадних обезбјеђења, као и да је мушкарац стар 28 година у критичном стању.

Би-Би-Си јавља да су повријеђене мушке особе старости 28, 29 и 50 година.

Пуцњава се догодила у 3.20 часова по локалном времену у тренутку док су људи чекали да уђу у ноћни клуб.

Вјерује се да је нападач отворио ватру из аутомобила у покрету.

Црни теренски "порше" виђен је како напушта подручје, али је касније пронађен запаљен око 30 километара од мјеста напада.

MELBOURNE SHOOTING: This is currently the scene outside ‘Love Machine’ nightclub near Chapel Street. 4 people are in hospital, 2 of whom are critical after a shooting at the venue at 3:20am. The exact circumstances are still being established.@10NewsFirst @10Daily pic.twitter.com/0sQzJKwjFj