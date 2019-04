Аутогол голмана Џонсона који је насмијао свијет (ВИДЕО)

Наиме, при резултату 2:2 у 32.минути један од његових саиграча је вратио лопту голману. Чувар мреже Нју Јорка се спетљао и није примио лопту како треба па је она на крају је завршила у мрежи. Овај потез постао је хит на друштвеним мрежама а посебно катастрофална реакција Џонсона.

Његов тим је на крају ипак извукао бод на гостовању код Минесоте јер је утакмица завршена 3:3.

This has just happened in the MLS pic.twitter.com/HsnnrC07dp