Објављен трејлер документарца Рона Хауарда о Паваротију (ВИДЕО)

Филм доноси интиман поглед на живот, рад и дјело италијанске пјевачке иконе која је оперу приближила широкој свјетској публици, а креирао га је тим који стоји иза хваљеног филма "The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years".

Документарни филм "Павароти" приказаће снимке Паваротијевих историјских наступа, интервјуа, али и снимака из приватне архиве који никада раније нису јавно приказани.

Између осталог ће приказати колекцију студијских и лајв снимака, међу којима је и извођење "Мис Сарајево" с хуманитарног концерта "Pavarotti & Friends Together for the Children of Bosnia".

За потребе овог филма о Паваротију су говорили његови блиски сарадници и пријатељи, међу којима су Хозе Карерас, Пласидо Доминго и Боно Вокс.