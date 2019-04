САД: Најмање осам мртвих у налету торнада (ФОТО/ВИДЕО)

Снажне олује погодиле су америчке савезне државе Тексас, Мисисипи, Луизијану, Арканзас и Џорџију, а више од 90.000 људи остало је без струјеу тим државама.

Једна особа погинула је на сјевероистоку Мисисипија, када је дрво ударило у приколицу, изјавио је управник путева за округ Монро, Сони Клеј.

Он је додао да је након налета торнада на то подручје 19 особа хоспитализовано, а да су двије особе у критичном стању, преноси АП.

Близу Монроа удавио се 13-годишњи дјечак у каналу, након поплаве.

У источном Тексасу, двоје дјеце је погинуло када је дрво пало и ударило аутомобил у којем су се налазили у градићу Лафкин, саопштила је канцеларија шерифа тог округа, пренијела је агенција АП.

Родитељи, који су се налазили на предњим сједиштима нису повријеђени.

Више кућа и пословних објеката у Виксбургу и Хамилтону у Мисисипију је оштећено, а поједини потрошачи остали су без електричне енергије.

Јаки пљускови и олује погодиле су градић Магнолију у Мисисипију, настављајући ка Алабами.

Торнадо је пријављен на југозападу Тенесија, 225 километара од Мемфиса, гдје је најмање једна камп приколица уништена, а човјек који се налазио у њој је повријеђен.

Торнадо је ишчупао дрвеће из коријена у Државном универзитету у Мисисипију, а око 21.000 студената склонила се у приземља док невријеме не прође.

Video: intercept of HP tornadic supercell north of Canton, MS along I55. We ran out of gas a mile from the rain-wrapped circulation. Squall line continues to move east with isolated #tornado threat @breakingweather @accuweather pic.twitter.com/K2RD5wD6uz

Very large trees down in Vicksburg MS from the rain-wrapped #tornadk yesterday. Most of the damage appears to have been caused by an intense RFD on the south side of broad circulation. @breakingweather @accuweather pic.twitter.com/rGNh8tiBQq