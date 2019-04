Ватрогасци и даље гасе ватру на Нотр Даму; Посљедице несагледиве (ВИДЕО/ФОТО)

Ватра, која је букнула у раним вечерњим часовима, брзо се разбуктала те је прво изгори торањ париске катедрале, који се потом и срушио, а убрзо је пао и кров.

Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је да су ватрогасци успјели својим трудом да избјегну најгори могући сценарио.

Како је прецизирао, главни дио здања ватрогасци су успјели да спасе.

Он је такође рекао и да ће обнова храма кренути одмах након што пожар буде угашен, као и да ће у тај процес бити укључени најбољи мајстори који постоје.

Истовремено, представник ватрогасаца Жан Клод Гале изјавио је да се ради на евакуацији свих реликвија које се налази у цркви и додао да је трнов вијенац Исуса Христа пребачен на сигурно.

- Тренутно радимо на томе да сачувамо дио зграде гдје се налазе свети предмети. Оно највриједније смо већ успјели да пребацимо на сигурно - додао је.

Notre Dame this morning. Immediate area closed off but pedestrians allowed on Rue Saint Jacques and traffic resumed. Will be on @BBCBreakfast in about hour and half discussing what happened last night and what happens now. #NotreDame pic.twitter.com/uHXgwcusqz