Несрећа на португалском острву, погинуло 28 туриста (ФОТО)

Локални медији наводе да је већина погинулих туриста из Њемачке.

Медији наводе да је 37 од укупно 57 путника извучено из аутобуса.

На видео-снимцима емитованим након несреће види се јако оштећен аутобус на падини брда.

BREAKING: Death toll from tourist bus crash on Portugal's Madeira island rises to at least 28 https://t.co/DmeAHmFpBb pic.twitter.com/kgky15LsbY