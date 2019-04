Сјеверна Кореја тестирала ново навођено оружје (ФОТО)

Како преноси АП, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун лично је посматрао лансирање оружја на Академији за одбрамбене науке.

Агенција Сјеверне Кореје КЦНА преноси да је Ким рекао да "развој оружаног систем служи као догађај од велике важности за увећање борбене способности Народне армије".

Саопштење из Сјеверне Кореје долази у тренутку када су се појавили извјештаји да је примијећена активност у истражним центрима у Сјеверној Кореји, за које се вјерује да служе за развој ракета далеког домета, које би могле да погоде територију САД, наводи АП.

Бијела кућа саопштила је да је упозната са догађајем, али није ништа коментарисала. АП истиче да није могло да се добије независна потврда навода о тестирању новог оружја.

