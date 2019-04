Ватра у мотору "Боинга 737" у тренутку полијетања из Москве (ВИДЕО)

Према снимку који је освануо на друштвеним мрежама, ватра је букнула у унутрашњости мотора авиона и то у тренутку када је авион кренуо у полетање. Снимак је направио један од путника који се налазио у летјелици.

Види се и да је полијетање моментално заустављено и да је путницима речено да напусте летјелицу.

Utair Boeing 737 engine catches fire on runway just before takeoff in #Russia's Moscow pic.twitter.com/6n2UTv0k2C