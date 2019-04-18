Цвијановићева у шетњи Теслићем (ФОТО)

Након састанка са општинским руководством и посјете Средњошколском центру, Цвијановићева је у пратњи министра за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Срђана Рајчевића и посланика у ПС БиХ Драгана Богданића, прошетала Теслићем.

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