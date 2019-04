На стотине мртвих и рањених: Седма и осма експлозија потресле Шри Ланку (ФОТО/ВИДЕО)

13.10 Амерички предсједник Доналд Трамп упутио је изразе саучешћа народу Шри Ланке.

- Спремни смо да помогнемо - написао је Трамп на Твитеру.

13.00 Папа Фрањо осудио је нападе на цркве и хотеле наводећи да је ријеч о окрутном насиљу који се догодило на Ускрс.

- Са тугом и болом примио сам вијест о тешким нападима који су баш данас донијели бол и патњу црквама и другим мјестима гдје се људи окупљају у Шри Ланки", рекао је папа пред више десетина хиљада вјерника на Тргу Светог петра у Риму, који су дошли да чују ускршњу посланицу "Граду и свијету" .

13.50 Предсједник Србије Александар Вучић упутио је саучешће предсједнику Шри Ланке Маитрипали Сирисени и породицама жртава страдалих у серији напада на цркве и хотеле у тој земљи.

12.10 Власти Шри Ланке увеле су полицијски час у земљи након вишеструких бомбашких напада. Влада је, такође, блокирала приступ друштвеним мрежама и месинџер апликацијама у цијелој земљи, наводи "Спутњик".

Британски премијер Тереза Меј осудила је насиље и нападе на цркве и хотеле у Шри Ланки и упутила "изразе саучешћа свима који су погођени у овом трагичном тренутку".

- Морамо да се ујединимо и боримо да нико никада више не мора да практикује вјеру у страху - написала је она на Твитеру.

Осудама се придружио и предсједник Европске комисије Жан-Клод Јункер. Он је написао на Твитеру да је ужаснут и тужан због бомбашких напада у Шри Ланки који су однијели толико живота.

11.37 Осма експлозија одјекнула је у престоници Шри Ланке Коломбу, јавља АФП. Како јавља телевизија „Нјуз 1“, експлозија се десила у стамбеној четврти Дематагоде, предграђа Коломба.

11.00 На Шри Ланки је одјекнула још једна експлозија. Експлозија се десила поред престонице Коломба. Како јавља телевизија Ен-Ди-Ти-Ви, експлозија се десила у подручју зоолошког врта.

Полиција је саопштила да је у серији експлозија које су јутрос потресле Шри Ланку погинуло 35 страних држављана.

Премијер Ранил Викремесинге заказао је хитну сједницу Савјета за националну безбједност.

Портпаролка Министарства иностраних послова Русије Марија Захарова је саопштила да међу погинулим нема руских држављана. Руски председник Владимир Путин изразио је саучешће након терористичког напада на Шри Ланки, нагласивши да очекује да ће наручиоци и реализатори бити кажњени.

Двије туристичке агенције су потврдиле да су се експлозије догодиле у хотелима у Коломбу.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0