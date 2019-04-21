22/04/2019 | 08:41 ⇒ 08:41 | Извор: ТАНЈУГ

Сјеверна Македонија: У други круг избора иду Пендаровски и Давкова

У Сјеверној Македонији ће бити одржан други круг предсједничких избора у којем ће снаге одмјерити кандидат коалиције окупљене око владајућих странка Социјалдемократског савеза и албанске ДУИ Стево Пендаровски и кандидат ВМРО-ДПМНЕ Гордана Сиљановска Давкова.