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22/04/2019 |  08:41 ⇒ 08:41 | Извор: ТАНЈУГ

Сјеверна Македонија: У други круг избора иду Пендаровски и Давкова

У Сјеверној Македонији ће бити одржан други круг предсједничких избора у којем ће снаге одмјерити кандидат коалиције окупљене око владајућих странка Социјалдемократског савеза и албанске ДУИ Стево Пендаровски и кандидат ВМРО-ДПМНЕ Гордана Сиљановска Давкова.
Застава Македоније (фото: gdeinvestirati.com) -
Застава Македоније (фото: gdeinvestirati.com)

Прелиминарни резултати Државне изборне комисије, на основу пребројаних готово 100 одсто гласова, показују да је Пендаровски освојио 42,83 одсто гласова, а Сиљановска Давкова незнатно мање – 42,25 одсто.