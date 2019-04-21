Сунчано, температура до 23 степена, предвече киша

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано са највишом дневном температуром до 23 степена Целзијусова, док ће према вечери и током ноћи постепено наоблачење са југа донијети кишу.

Током дана биће сунчано уз локално малу, а у Херцеговини умјерену облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Према вечери и током ноћи постепено наоблачење очекује се са југа земље, које доноси кишу до јутра.

Дуваће прије подне слаб до умјерен вјетар, послије подне умјерен до јак јужних смјерова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Дневна температура ваздуха биће од 17 до 23 степена Целзијусова.