Евролигаши честитају: Браво Звездо

Црвена звезда је после пет утакмица савладала екипу Будућности у финалу АБА лиге и сљедеће сезоне ће играти у Евролиги, а многи евролигаши су то и честитали.

Поруке попут "Браво Звездо" и "Звездо добродошла назад" кружиле су друштвеним мрежама, а аутори ових порука били су евролигашки клубови попут Анадолу Ефеса, Барселоне, Химкија, Минхенског Бајерна, Олимпије Милано и наравно, саме Евролиге.

Што се тиче клубова из региона, јављали су се из Цибоне и Крке, а Твитер профил Црвене звезде се сваком од тимова посебно захвалио на њиховим честиткама.