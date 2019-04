Ким Џонг Ун стигао у Русију (ВИДЕО)

Кима су дочекали на традиционалан начин – хљебом и сољу и цвијећем, након чега је заједно са руским локалним званичницима ушао у локалну административну зграду.

У оквиру руске делегације Кима су дочекали фубернатор Приморја Олег Кожемјако, замјеник руског шефа дипломатије Игор Моргулов, амбасадор Русије у Пјонгјангу Александар Мацегора, министар за екномски развој Далеког истока и Арктика Александар Козлов.

Како је потом саопштено на сајту администрације округа Приморје, Ким Џонг Ун је под доласку рекао да му је изузетно драго што је допутовао у Русију, као и да му то неће бити посаедња посјета овој земљи.

- Драго ми је што сам допутовао у Русију - рекао је он и додао да је ова посјета први корак у развоју односа са Русијом.

Након Хасана воз Ким Џонг Уна ће кренути до града Усуријска, а у Владивосток ће допутовати нешто касније у току дана.

First time in Russia: Kim crosses border on way to Vladivostok summit with Putin



READ MORE: https://t.co/ksLUZRWMzo#PutinKimSummit pic.twitter.com/5jlBM9QGAB