Путин "пустио" моћног Посејдона који може да носи нуклеарне главе (ВИДЕО)

Путин је јуче посјетио војно бродоградилиште у Санкт Петербургу гдје је надгледао одлазак нуклеарне подморнице до централе Севмаш у Северодвинску на сјеверозападу Русије.

Руска морнарица је саопштила да је подморница намијењена да носи дронове Посејдон који ће наредне године бити у употреби.

Посејдон може да гађа обална подручја тешким нуклеарним оружјем, које може да изазове цунами.

It was a big day for Russian shipbuilding. Putin visited Severnaya Verf in St. Petersburg for the keel-laying of 2 Project 22350 frigates, the Admiral Amelko and Admiral Chichagov, and he watched via VTC the launch of the Belgorod Project 09852 submarine.https://t.co/aXQPghk3gB pic.twitter.com/P0d8TXQKEt