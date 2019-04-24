24/04/2019 | 15:15 ⇒ 15:23 | Извор: СРНА

У четвртак до 29 степени Целзијусових

У Републици Српској и ФБиХ у четвртак ће бити претежно сунчано и топло вријеме са мало облака, уз највишу температуру од 20 до 29 степени Целзијусових.