24/04/2019 | 15:15 ⇒ 15:23 | Извор: СРНА
У четвртак до 29 степени Целзијусових
У Републици Српској и ФБиХ у четвртак ће бити претежно сунчано и топло вријеме са мало облака, уз највишу температуру од 20 до 29 степени Целзијусових.
Јутро ће бити мало до умјерено облачно, са температуром од седам до 12, на југу до 14 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар јужног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено облачно, али топло вријеме.