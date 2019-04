Венецуела: Покушан државни удар, војска остаје вјерна Мадуру (ВИДЕО)

Министар Венецуеле за комуникације Хорхе Родригез је написао на твитеру да је у овом тренутку у Венецуели у току покушај државног удара. Он је додао да венецуеланским властима отпор пружа "мала група војника-издајника".

Министар одбране Боливарске Републике Владимир Падрино Лопез је додао да војска остаје вјерна Николасу Мадуру.

- Националне оружане снаге Венецуеле настављају чврсто да штите Устав земље и законите органе земље - написао је Лопез на Твитеру.

Агенција АП јавља да је употребљен сузавац поред ваздушне базе у Каракасу.

BREAKING: Guaido’s forces and Maduro’s forces clashing in Venezuela currently after Guaido appeared in a video surrounded by millitery. #Guaido #Venezuela



