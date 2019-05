Лига шампиона: Меси потопио Ливерпул! (ФОТО)

Барселона је једном ногом у великом финалу, јер има и више него повољан резултат, иако по игри на "Ноу Кампу" то није изгледало баш тако. Гости из Енглеске већим дијелом меча били су равноправан ривал Барси, али нису искористили своје прилике, а с друге стране каталонски гаигант у својим редовима има најбоњег играча планете Месија, који је још једном показао да је класа за себе.

Прво полувријеме донијело је доста опрезан фудбал, на обе стране, а Барселона је повела поготком Луиса Суареза у 26. минуту, када се Уругвајац одлично снашао на пет метара, испратио акцију и угурао лопту у мрежу.

Luis Suárez has now scored 25+ goals across all competitions in all five seasons at Barcelona:



2014/15: 25 goals

2015/16: 59 goals

2016/17: 37 goals

2017/18: 31 goals

2018/19: 25 goals



Of course he hits the landmark against Liverpool. pic.twitter.com/jxl38cQ0zY