02/05/2019 | 16:48 ⇒ 17:27 | Извор: БЕТА

Нови филм Квентина Тарантина у трци за Златну палму (ВИДЕО)

Нови филм редитеља Квентина Тарантина "Once Upon a Time... in Hollywood"(Било једном у Холивуду) са Леонардом ДиКапријом и Бредом Питом биће у званичној конкуренцији овогодишњег међународног филмског фестивала у Кану, као и "Mektoub, my love: Intermezzo" Абделарифа Кешишта, саопштили су данас организатори.