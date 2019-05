Због приближавања циклона у Индији евакуисано око милион људи

Телевизија НДТВ наводи да „Фани“ доноси јаке пљускове из Бенгалског залива, а брзина вјетра у достиже око 200 километара на сат. Према оцјенама стручњака, ово ће бити најмоћнији циклон који је Одиша видјела од 2014. године.

​Уочи удара стихије, власти су евакуисале становнике обалних села — укупно око 150 хиљада људи. Очекује се да ће снаге морнарице и обалске страже бити на дужности 24 сата дневно, помажући локалном становништву и уклањајући посљедице циклона.

- Радимо, и према нашим процјенама имамо довољно времена за евакуацију свих људи из обалског подручја - изјавио је за телевизију представник локалне управе Бишнупада Сети.

​Евакуација мора бити завршена до четвртка увече. Људи су смјештени у специјално опремљеним центрима, образовним установама и другим зградама отпорним на временске прилике.

Експерти упозоравају да постоји велика могућност да овај циклон изазове олују сличну невремену 1999. године, када је од циклона страдало 10.000 људи.

Због припрема за предстојеће невријеме, држава је осигурала више од 800 склоништа, а око 100.000 пакета са храном је припремљено за доставу ваздушним путем.

