Јокић доминирао, па посустао – Денвер изгубио (ВИДЕО)

Портланд је успио да побиједи послије једног од најинтересантнијих плеј-оф мечева у скоријој историји резултатом 140:137.

Тек други пут у историји НБА лиге један плеј-оф меч окончан је послије четири продужетка (Бостон Селтикс – Сиракјуз Нешналс, 1953. године, био је први).

Портланд је овом побједом дошао до предности од 2-1 у серији, а наредни меч на програму је такође у Портланду, у понедјељак ујутру по нашем времену.

Никола Јокић је одиграо сјајан меч, на шта је већ навикао кошаркашку публику у овом плеј-офу. Имао је 33 поена, 18 скокова и 14 асистенција. Већ када је стигао до 63. минута игре, Јокић је постао кошаркаш са највише одиграних минута у једном мечу плеј-офа од поменуте 1953. године.

Nikola Jokic spins into the reverse lay-in! #NBAPlayoffs #MileHighBasketball 91#RipCity 93



Midway through the 4th on @ESPNNBA pic.twitter.com/isDyD6sH8e