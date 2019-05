Јокић: Био сам дебељушкаст, али сада сам у доброј форми (ВИДЕО)

Податак је још фрапантнији када се погледа у историју лиге, која каже да су само двојица играча провела више времена на једној плеј-оф утакмици. Били су то Ред Роча и Пол Сејмор на утакмици Бостон - Сиракјуз 1953. године, када су обојица на паркету провела по 67 минута.

С обзиром на велико трошење и евидентан умор које толико вријеме у игри производи, новинари су Јокића питали да ле ће бити спреман и да ли ће имати времена да се опорави за четврти меч.

