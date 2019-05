Јокић "запао за око" Меџику Џонсону

Сјајним играма у регуларном дијелу сезоне је довео Денвер Нагетсе до првог плеј-офа послије шест година, па је тако коначно добио заслужено мјесто у "крему" лиге.

Ушао је и у причу о кандидатима за МВП-ја сезоне, а да његове игре нису случајност доказао је у плеј-офу.

У свом првом наступу у доигравању је остварио чак четири трипл-дабла на 11 утакмица, па је успут одушевио и легенду лиге Меџика Џонсона.

- Никола Јокић ми је баш запао за око другим трипл-даблом у серији против Портланда", прокоментарисао је Меџик Јокића послије 21 поена, 12 скокова и 11 асистенција у побједи 116:112 за 2-2 у полуфиналу Запада.

