Поп састав Чејнсмокерс потврдио учешће на Егзиту

Чејнсмокерси су у протеклих пет година имали десет милијарди прегледа на Јутјубу.



Овај двојац добитник је 24 престижне награде, уз 76 номинација, од чега једне Греми, три "Ем-Ти-Ви" и седам "Билборд" награда. Иза њих су два студијска албума, као и 34 сингла.



Њихова пјесма "Something Just Like This" коју су снимили са једним од највећих бендова у модерној музичкој историји, саставом Колдплеј, најдуговјечнија је пјесма на денс топ листи.



На Егзиту, који ће бити одржан од 4. до 7. јула, наступиће и један од најзначајних рок бендова свих времена Кјур, један од најпознатијих ди-џејева на свијету Карл Кокс и многе друге водеће свјетске музичке звијезде рокенрола, хип-хопа и електронске музике.