Војна сила Русије на улицама Москве (ФОТО/ВИДЕО)

Ове године пешадијску колону чине 35 парадне чете, састављен од официра, наредника и војника формација и војних јединица, студената и кадета војних школа, ученика војних школа, кадетских корпуса и припадника руског покрета "Млада армија", као и представници других безбједносних агенција.

На паради први пут учествују кабриолети "аурус".

На паради ће моћи да се виде оклопна возила "Тигар", возила "Тајфун", оклопни транспортери БТР-82А и БТР-МДМ, борбена пешадијска возила БМП-3, борбена десантна возила БМД-4М и тенкови Т-72Б3. Осим тога, гледаоци ц́е видети тенкове трец́е генерације Т-14 "Армата", борбена возила за подршку тенкова БМПТ "Терминатор", лансере противракетних система С-400 и ракетне системе "Јарс".

На смотри ће такође бити представљене и самоходне хаубице "Мста-С", противваздушни ракетни системи "Бук-М2" и "Тор-М2", противваздушни системи "Панцир-С1" и многа друга техника.

Ове године у ваздушном дијелу параде нец́е учествовати прошлогодишње летјелице - ловци пете генерације Су-57 и ловци МиГ-31К са хиперсоничним ракетама "Кинжал". Изнад главног трга земље пролетјеће и хеликоптери Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и авиони Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и други.

