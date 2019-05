Додик и Вучић путују у Тирану - Шта Балкану доноси самит "Брдо-Бриони процеса"? (ФОТО)

Састанку би требало да присуствују представници земаља региона, али и српски лидери који, чини се, нису добродошли.

Један од припадника Самоопредјељења Боикен Абази објавио је, на Твитеру, да су предсједник Србије Александар Вучић и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик непожељни у Албанији и позвао грађане на протест.

Самит ће бити одржан у напетом тренутку између Приштине и Београда, протеста у Албанији, Србији и Црној Гори те политичке блокаде у БиХ.

Бар када су српско - албански односи у питању, тешко може доћи до помака у односу на Берлин, кажу аналитичари.

Међутим, за разлику од Берлина, испуњен је бар један услов - позвани су сви релевантни фактори.

- Ту се види разлика. Показује се да је много боље да се земље саме договарају него кад то раде они из западног дијела Европе. Додик је био са Ердоганом и видјеће се са Орбаном, док нема мјеста код Меркелове и Макрона, што показује да они пролазе, гурају неку политику стару 30 година - каже аналитичар Александар Павић.

У Берлину су буквално изоловали Вучића, а и у Тирани су превише два представника која не признају Косово и неће у НАТО! Тако Албанци гледају на представнике српског народа.

Премијер Радован Вишковић наводи да би српски представници, упркос свему, требало да иду у Тирану.

- А ови који протестују, вјероватно немају паметнија посла - додаје предсједник Владе Српске.

Занимљиво је да о супремацији говоре Албанци који се понашају као да Велика Албанија већ постоји, кажу аналитичари, јер странка која позива грађане на бојкот у Тирани, налази се у Приштини.

- То се зове пројекција, то је оно кад ви нешто радите и за то хоћете да оптужите неког другог. То се у психијатрији зове пројекција. Самоопредјељење је албанска верзија нациста. Српски лидери им сметају свагдје и на сваком мјесту. Сада је само остало да видимо како ће домаћини скупа реаговати - додаје Павић.

- Додик и Вучић у тандему много јаче могу да бране српске интересе него кад је само један од лидера на таквом скупу - наводи аналитичар Драгомир Анђелковић.

Скуп би, према најавама, требало да резултирати заједничком позивом Европској унији, заокупљеној изборима, да не скида са дневног реда проширење на Западни Балкан, јер свако одлагање подстиче политичке снаге које покушавају да мијењају границе по етничким линијама.

Aleksandar Vučić & Milorad Dodik are persona non grata in Albania. May 8th, at 18:00, in Tirana, citizens will gather to oppose their supremacist and chauvinistic politics, and to oppose their visit in Albania for the "Brdo-Brijuni" summit. pic.twitter.com/h7KdHxUb88