Мадрид: Ђоковић прескочио Шардија, на реду Чилић (ВИДЕО)

По сетовима је било 6:1, 7:6 (), а меч је трајао један час и 27 минута.

Први сет Новак је одрадио маестрално, са два брејка Французу није дао никаву шансу, а права борба виђена је у другом сету. Шарди је дошао до даха, па је Ђоковић код водства ривала од 5:4 чак спашавао и сет лопту, али је успио0 да дође до тајбрејка и онда рутински меч приведе крају.

Српски тенисер је тако наставио импресивни низ против Шардија, остваривши 13. побједу из исто толико мечева.

.@Djokernole off to a start, taking the first set 6-1 from Jeremy Chardy.



