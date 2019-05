Подршка свим институцијама које раде на ЕУ интеграцијама

- У ту сврху удвостручићемо нашу финансијску помоћ у оквиру ИПА средстава на износ од 80 милиона евра годишње у наредном периоду. Осим тога, ЕБРД и друге институције ЕУ настављају обезбјеђивати стотине милиона евра кредита уз најниже камате за различите сврхе од нових болница, пречишћавања отпадних вода до еколошки прихватљиве енергетске инфраструктуре - рекао је Вигемарк.

Обраћајући се бројним званицама из политичког, вјерског и културног живота, те представницима дипломатског кора, шеф Делегације ЕУ у БиХ истакао је да сада када постоје стратегије БиХ у областима као што су рурални развој, екологија, енергија и транспорт ЕУ интензивира подршку и у тим сферама.

- Да би подршка била ефикасна мора постојати разумијевање самих потреба. У протеклих 12 мјесеци било је успона и падова на европском путу БиХ. Не морам наглашавати да је дошло до успоравања прије и након општих избора у октобру и да јошк нису формиране неке од кључних струкура власти - рекао је Вигемарк.

Он је указао да је миграциона криза представљала изазов за власти на свим нивоима током протекле године, наглашавајући да ће ЕУ и даље подржавати БиХ у јачању управљања границама и миграцијским политикама.

- У предстојећим мјесецима, осим готово 10 милиона евра издвојених у 2018. години, планирано је и додатних 13 милиона евра. Упркос изазовима, постоји политички замах за процес европских интеграција, а сви политички актери придруживање ЕУ сматрају заједничким циљем - рекао је Вигемарк.

Шеф Делегације ЕУ у БиХ истакао је да је нова Влада Републике Српске већ предузела кораке како би оснажила капацитете за рјешавање питања интеграција, те да би исто требало да учини и ФБиХ.

Он је подсјетио да је, према посљедњим истраживањима јавног мњења, 70 одсто грађана у БиХ жели да се земља прикључи ЕУ.

Вигемарк је истакао да стога није случајност да је новоизабрано Предсједништво БиХ на првој сједници у децембру 2018. године препознало значај европских интеграција као главни стратешки циљ земље, те нагласило своје опредјељење за економске и социјалне реформе, јачање владавине права и подршку реформи јавне управе.

- Сасвим је било природно да прва посјета Предсједништва БиХ буде управо сједиште ЕУ у Бриселу. Консензус о путу ка ЕУ треба да буде стуб за власти на свим нивоима. Партије изабране у парламенте на свим нивоима сагласне су око једне ствари - потребе да се настави пут ка ЕУ - рекао је Вигемарк.

Он је поручио да трансформација која је потребна да би БиХ ушла у ЕУ није нешто што ће бити аутоматизам, него ствар избора која захтијева бројне кораке и одлуке.

-Брзина присупања ЕУ одређена је брзином којом се БиХ може прилагођавати и спроводити правила стандарне и прописе ЕУ. Нема чаробног штапића који може замијенити посао политичких лидера и државних службеника за промјену услова који нису у складу са стандардима ЕУ - рекао је Вигемарк.

“Since being founded in Rome more than 60 years ago, the strength of the EU has been its ability to respond to changing circumstances, both inside and outside of Europe, by adjusting its policies and legal framework.” -Amb.@LarsGWigemark pic.twitter.com/cjYHF5048J