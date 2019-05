Новак у полуфиналу Мадрида, Чилић се повукао (ФОТО)

Чилић је на свом Твитеру објаснио да се отровао храном и зато се повукао са меча који је требало да почне данас тачно у подне.

Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support.