Пекинг: Ово ће бити највећи аеродром на свијету (ФОТО)

Ако се прогнозе остваре "Beijing Daxing International Airport" биће највећи аеродром на свијету.

Како медији пишу, пробни летови неће бити класично комерцијални.

Авиони компанија Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines слетјеће на аеродром у понедјељак, 13. маја.

"The new airport is to serve passengers from 28 cities, who would be able to reach the airport within three hours via high-speed rail."



