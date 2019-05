Јокић о Србији: Видјећу да ли је то добро за мене! (ВИДЕО)

Центар екипе из Колорада казао је новинарима да ће разговарати са породицом, пријатељима и агентом, и да ће послије тога донијети коначну одлуку.

- Како се ја осјећам, шта тим мисли о томе. Шта моја породица мисли, мој агент, да ли је то добро за мене. Видјећемо како ћу се осјећати, много сам утакмица одиграо, али никада не знате - рекао је Јокић новинарима у Денверу.

Jokic said he doesn’t know if he’ll play for Serbia this summer. Said a lot will go into the decision. #Nuggets @CBSDenver pic.twitter.com/28HTBnk7sY