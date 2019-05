Ђоковић спасио двије меч лопте, и отишао у полуфинале Рима!

По сетовима је било 4:6, 7:6 (6), 6:4. Меч је трајао три часа, и завршен је у раним јутарњим часовима у суботу, али вриједило је бити на Централном терену Рима, јер виђена је беспоштедна борба и на крају побједа српског тенисера, који сада води у међусобним мечевима 16:4.

No Denying Novak!



4-time Rome champion @DjokerNole saves 2 MPs and edges Juan Martin del Potro 4-6 7-6(6) 6-4 to reach #ibi19 semi-final. pic.twitter.com/UpzObBrQE9