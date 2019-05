Рим: Надал "почистио" Ђоковића у првом сету (ТЕКСТУАЛНИ ПРЕНОС)

(1) Новак Ђоковић (0) 0 2

(2) Рафаел Надал (1) 6 1

Нови гем за Ђоковића! Истина, овај пут нешто теже него први добијени, али види се жеља да се пружи што јачи отпор Надалу.

Надал узвраћа истом мјером, за изједначење у трећем сету.

Нови сет и нови почетак Ђоковића! Коначно послије скоро 50 минута игре, гем за Ђоковића, и то без изгубљеног поена. Гем који буду наду у преокрет.

Какав сет Надала! За 40 минута игре, Ђоковић је положио оружје без гема. И, оно што плаши све Новакове фанове, јесте чињеница да Ђоковић уопште није играо лоше, колико је Надал "господарио" римском шљаком. Почетак који треба што прије заборавити.....

Невјероватан тенис Рафе! Гем који је трајао 11 минута отишао је на страну Надала, који је искористио пету брејк лопту. Новаку пријети тениски "кромпир", и то у мечу са највећим ривалом.

За 22 минута већ је 4:0 за Надала! Невјероватна дефанзива је Шпанца, из које лако прелази у офанзиву. Свјетски број један за сада без правог одговора.

Нови брејк Надала! "Бик са Мајорке" је немилосрдан, и за сада оправдава надимак "краља шљаке". Ђоковић за сада без енергије, вјероватно маратонски мечеви у четвртфиналу и полуфиналу узимају данак...

Надал без изгубљеног поена долази до другог гема, сада је 2:0.

Брејк на старту! Шпанац користи другу брејк лопту и осваја почетни гем, у којем је виђено неколико одличних поена на обје стране. По свему судећи, чека нас спектакуларан тенис до краја....

Novak #Djokovic has praised Rafael #Nadal ahead of their record 54th clash in the Rome Masters final



"He's my greatest rival of all time."



Read more > https://t.co/Biy3MbjSQ1 pic.twitter.com/sztZIEuHGT