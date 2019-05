Експлозија код египатских пирамида (ФОТО/ВИДЕО)

Још увијек није позанто да ли се експлозија догодила у туристичком аутобусу или поред. Аутобус је оштећен, а туристи који су били у њему повријеђени.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct

Лист Индипендент наводи, позивајући се на изворе безбједности, да су већина повријеђених лица страни туристи.

Експлозија се догодила у близини Великог египатског музеја, који није отворен за јавност.

Ријеч је о највећем археолошком музеју на свијету, који ће бити отворен 2020. године.

A roadside bomb attack wounded at least 16 people near the #Giza pyramids: #Egypt officials. Video: @yosefyisrael25 pic.twitter.com/VHq4wPHXPs

#Egypt- Explosion reportedly targets foreign tourists' bus near The Grand Egyptian Museum (north of the pyramid complex) in #Giza/#Cairo. According to initial reports, 12 people were wounded. pic.twitter.com/HGsqa1baHa