Тежак удес у Њемачкој: Повријеђене хеликоптерима превозили до болница (ФОТО)

Несрећа се догодила синоћ на аутопуту А9 код Лајпцига када је аутобус, из за сада непознатих разлога, ударио у ограду.

On the autobahn near German Leipzig overturned intercity bus carrier Flixbus. According to the tabloid Bild, as a result of a terrible accident, one person was killed and at least 20 were injured. According to preliminary police data, the bus, which contained 75 people, pic.twitter.com/dAaMXLCNlW