Евакуисан Ајфелов торањ (ФОТО/ВИДЕО)

Неименовани званичник компаније СЕТЕ изјавио је за АФП да је примијећена једна особа како се пење уз торањ и да је објекат који је симбол Париза евакуисан због потребе да се то лице заустави.

Он је рекао да је полиција на лицу мјеста.

Француска агенција јавила је да је затворено и шеталиште близу Ајфеловог торња и да компанија СЕТЕ савјетује посјетиоцима да одгоде посјету овој чувеној грађевини у Паризу.

Извор из полиције наводи да је полиција остварила контакт са лицем које се пење уз торањ, али да још није познато зашто се одлучио на такав корак.

Ајфелов торањ, који годишње посјети скоро седам милиона људи, висок је 324 метра. На прва два спрата посјетиоци се могу попети и степеницама, али се на виши ниво може попети само уз помоћ лифта.

Прошле седмице обиљежено је 130 година од изградње чувене куле у Паризу.

HAPPENING NOW: The #EiffelTower has been closed to visitors while someone attempts to scale its side - #París #France https://t.co/vUO8lJAhmf