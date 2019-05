Снима се серија по чувеном роману Стивена Кинга

Роман Стивена Кинга "Змајеве очи" ("The Eyes of the Dragon") из 1984. године, добија истоимену телевизијску адаптацију у продукцији стриминг сервиса Хулу.

Јунаци и њихове пустоловине, змајеви, принчеви, витезови, чаробњаштво, завјере - у Кинговој књизи су присутни ови елеменети нарочито драги фановима "Игре престола".

Сет Грејам Смит, који је продуцирао "То", потписао је сценарио за уводну епизоду ове серије.

Продукцију потписује Грејам Смит уз Дејвида Каценберга, Била Хејбера, Роја Лија, Џона Берга.

- Циљ ове серије је да буде другачија од било које раније адаптације Кингових романа, с обзиром на богатство које ово дјело има. У сваком случају, поштоваћемо дух књиге и насљеђе - рекао је Грејм Смит.

Детаљи који се тичу тачног датума премијере или потенцијалне глумачке поставе, још нису доступни.