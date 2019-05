Мисури: Снажан торнадо, три особе страдале (ФОТО/ВИДЕО)

Метеоролошка служба потврдила је да је Џеферсон Сити погодио "насилан торнадо" који је изазвао велику материјалну штету, пренио је АП.

Агенција наводи да је много људи заробљено у рушевинама својих домова.

Particularly Dangerous Situation: A confirmed large and destructive tornado was located over Oronogo, near Joplin, Missouri moving northeast at 25 mph: https://t.co/aeUNFrI23p pic.twitter.com/HE6FfXsNih

Полиција је саопштила да је више људи повређено.

Неколико торнада забиљежено је у Мисурију, између осталог у Џоплину и Карл Џанкшну. Тренутно нема извјештаја о људским жртвама, али је познато да је и у тим мјестима причињена материјална штета.

Tornado on the ground in Galena, KS, behind our TV station. Sirens in Joplin were sounding. pic.twitter.com/rGSgBRmmN1